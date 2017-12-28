События

15:33 28.12.2017

Порошенко поручил немедленно возобновить переговоры с РФ о возвращении украинцев, которые находятся в российских тюрьмах

Порошенко поручил немедленно возобновить переговоры с РФ о возвращении украинцев, которые находятся в российских тюрьмах

 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно возвращения украинцев, которые находятся в заключении на территории РФ и на оккупированных территориях.

"Я дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно возвращения тех, кто находится в России, и тех, кто находится на оккупированных территориях", - сказал П.Порошенко в ходе посещения Одесской области в четверг.

Он подчеркнул, что Украина не может их ни забыть, ни предать.

"Ключевое – мы пообещали, что тех несколько десятков украинцев, которые все еще остаются в плену, а также лучших наших воинов, спецназовцев, нацгвардейцев – что мы их вернем. Вернем всех", - сказал П.Порошенко.

По словам президента, Украина будет бороться за каждого своего гражданина.

"Это большой контраст с Российской Федерацией. У нас есть много так называемых "их там нет"…о них никто не заботится: ни президент, и родителям сказали забыть о них. Это же ваши дети, мужья. Это та пропасть, которая сейчас отличает Украину от России. Мы говорим: заберите, только верните нам нашего Сенцова, Сущенко, Кольченко и много-много других", - добавил президент Украины.

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