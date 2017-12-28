В Главный военный госпиталь поступили 24 освобождённых накануне украинских военнослужащих

В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" (Киев) в ночь на четверг поступили 24 освобожденных накануне из ОРДЛО украинских военнослужащих, и специалисты медучреждения оценивают их состояние как удовлетворительное.

"24 военнослужащих изъявили желание пройти обследование и лечение в нашем военно-медицинском учреждении. Из 24 пациентов 18 госпитализированы в терапевтический стационар и 6 - в хирургический стационар. К нашему счастью, общее состояние всех пациентов, которые прибыли на обследование и госпитализацию в военно-медицинский центр, удовлетворительное. Сейчас проводится плановое обследование", - сказал на брифинге в четверг днем ведущий терапевт госпиталя Сергей Прокопчук.

Он уточнил, что в рамках планового обследования военнослужащие сдают анализы, а также проводятся диагностические мероприятия (УЗИ, МРТ).

"В ближайшее время – через день-два – мы постараемся максимально быстро обследовать этих пациентов", - спрогнозировал ведущий терапевт госпиталя.

В свою очередь ведущий хирург госпиталя Ростислав Гибала отметил, что у некоторых из 6 поступивших в хирургическое отделение военнослужащих обнаружены устаревшие не изъятые осколки и пули, однако в настоящее время никто из них не нуждается в оперативном вмешательстве.

"На протяжении одних-двух суток будет проведено обследование. Мы отпустим их на праздники домой к родным. После общения с родными они уже вернутся к нам для прохождения реабилитации и, если это будет необходимо, для хирургического лечения", - проинформировал он.

Специалисты военного госпиталя подчеркнули, что в их учреждение поступили исключительно освобожденные военнослужащие.

Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей из ОРДЛО были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Вечером того же дня в аэропорту Харькова пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что по прибытии в Киев освобожденные украинцы пройдут медицинский и психологический осмотр. "Президент дал поручение, чтобы выделили всю его ведомственную больницу", - сказал он агентству.