Посетители аттракционов "Диснейленда" в Калифорнии были эвакуированы из-за сбоя в подаче электричества

Посетители двух аттракционов всемирно известного американского парка развлечений "Диснейленд" в штате Калифорния были эвакуированы из-за аварии на одной из трансформаторных подстанций, сообщила официальный представитель парка Сузи Браун.

"У нас возникли проблемы с одним из трансформаторов, в связи с этим было прекращено энергоснабжение ряда районов парка", – заявила она.

Как отмечают СМИ, в это время парк был заполнен посетителями из-за рождественских каникул.

По словам С.Браун, принимаются все меры к восстановлению работы аварийных аттракционов, в то время как все остальные работают в обычном режиме.

Данных о возможных пострадавших не поступало, "застрявшие" на аттракционах благополучно эвакуированы.