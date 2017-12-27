В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением

Из-за сильного снегопада в Великобритании тысячи домов остались без электричества, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Британская полиция предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах. Так, на трассе A14 в графстве Нортгемптоншире образовалась серьезная пробка.

Метеорологи также предупредили об угрозе гололеда в Шотландии и в Северной Ирландии, и о снегопадах в Англии и Уэльсе.

Лондонский аэропорт Станстед за день дважды приостанавливал вылет и прибытие самолетов, чтобы расчистить от снега взлетно-посадочную полосу, отмечает Би-би-си.