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16:27 27.12.2017

Кабмин внес обустройство госграницы с РФ, территории у Крыма и зоны АТО в перечень объектов, не нуждающихся в документальном принятии в эксплуатацию

Кабмин внес обустройство госграницы с РФ, территории у Крыма и зоны АТО в перечень объектов, не нуждающихся в документальном принятии в эксплуатацию

Кабинет министров Украины внес работы по обустройству украинско-российской и украинско-молдавской государственной границы, районов, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и оккупированному Крыму в перечень не нуждающихся в документах о принятии в эксплуатацию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Также данные работы внесены в перечень не нуждающихся в документах, дающих право на их выполнение.

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