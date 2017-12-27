Кабмин утвердил порядок проведения психологической реабилитации участников АТО

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения психологической реабилитации участников антитеррористической операции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Психологическая реабилитация предусматривает предоставление услуг психологической диагностики, психологического просвещения и информирования, психологического консультирования, психологической поддержки и сопровождения, психотерапии, а также групповой работы.

Оплата услуг психологической реабилитации участников АТО осуществляется за счет средств соответствующей бюджетной программы.

Целью реабилитации является сохранение и восстановление физического и психологического здоровья; достижение социально-психологического благополучия; снижение частоты и тяжести последствий перенесенных боевых травм; профилактика агрессивности.

Предоставление услуг психологической реабилитации в стационарных условиях может проводится не более чем один раз на протяжении бюджетного периода.