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16:16 27.12.2017

Кабмин утвердил порядок проведения психологической реабилитации участников АТО

Кабмин утвердил порядок проведения психологической реабилитации участников АТО

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения психологической реабилитации участников антитеррористической операции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Психологическая реабилитация предусматривает предоставление услуг психологической диагностики, психологического просвещения и информирования, психологического консультирования, психологической поддержки и сопровождения, психотерапии, а также групповой работы.

Оплата услуг психологической реабилитации участников АТО осуществляется за счет средств соответствующей бюджетной программы.

Целью реабилитации является сохранение и восстановление физического и психологического здоровья; достижение социально-психологического благополучия; снижение частоты и тяжести последствий перенесенных боевых травм; профилактика агрессивности.

Предоставление услуг психологической реабилитации в стационарных условиях может проводится не более чем один раз на протяжении бюджетного периода.

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