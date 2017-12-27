События

04:50 27.12.2017

Правительство Испании выводит из Каталонии подразделения полиции, направленные в регион из-за референдума о независимости

Правительство Испании выводит из Каталонии подразделения полиции, направленные в регион из-за референдума о независимости

        Власти Испании стали выводить из Каталонии полицейских, направленных в этот регион для усиления безопасности в связи с проведением 1 октября референдума о независимости, сообщают во вторник западные СМИ.

      По словам пресс-секретаря испанского МВД, офицеры Национальной полиции и Гражданской гвардии Испании, которых отправили в Каталонию в конце сентября, "будут постепенно отозваны - в период до конца этой субботы".

      Он не уточнил, какова численность этого полицейского контингента.

      Однако по оценкам издания "Паис", в Каталонию были направлены около 10 тыс. человек.

      1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

      На прошлой неделе в Каталонии прошли парламентские выборы, где три партии, поддерживающие отделение Каталонии от Испании, по итогам подсчета бюллетеней, получили 70 мандатов в 135-местном парламенте. В то же время партия "Граждане", выступающая против отделения, завоевала 37 мест.

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