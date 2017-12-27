Луценко заявляет, что бенефициары счетов, на которые выводились средства из ПриватБанка, получат подозрения независимо от фамилий

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что собственники тех счетов, на которые выводились средства из ПриватБанка и которые, по предварительной информации, были найдены детективным агентством Kroll и другими структурами, обязательно получат подозрения независимо от их фамилий.

"Я, как генпрокурор, с нетерпением жду информации от Kroll и ряда других аудиторских западных компаний, которые, по предварительным данным, нашли счета, где оседали средства, выведенные из Украины. Напомню, речь идет о 180 млрд грн вероятных средств, которые были выведены из банка, и до сегодняшнего дня ни ПриватБанк, ни Нацбанк, ни следствие не установили, где находятся эти средства, из-за долгих процедур международных запросов. Kroll и другие иностранные партнеры сделали это намного быстрее", - сказал он в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

Генпрокурор отметил, что с нетерпением ожидает официальный отчет Нацбанка перед следствием, и после этого, по его мнению, будет "краткий путь к подозрению". "Кто бы не был собственником, бенефициаром этих счетов – он получит подозрение. Могу четко об этом сказать. Чья бы фамилия там не стояла", - заявил он.

Ю.Луценко подчеркнул, что на должности генпрокурора не раз доказывал, что для него даже "фамилии его бывших товарищей являются не принципиальными".