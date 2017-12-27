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00:25 27.12.2017

Луценко: мы с Сытником пришли к тому, что ошибочно публично сводить счеты

Луценко: мы с Сытником пришли к тому, что ошибочно публично сводить счеты

        Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что во время общения с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником они пришли к единому мнению, что публичное сведение счетов является ошибкой.

      "Мы встретились с господином Сытником буквально на днях, после его возвращения из США. Мы обсудили ситуацию и совместно пришли к тому, что было ошибкой публично сводить счеты. Заявления НАБУ, что им препятствуют, другие вещи, в том числе, с моей стороны", - сказал он в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

      Ю.Луценко напомнил, что направил в Верховную Раду предложения по изменениям в законы, которые, по его мнению, являются "неадекватными". "Например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Но это закон, и если он неправильный, то его меняют, а не нарушают", - указал он.

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