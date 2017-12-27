Луценко настаивает, что оснований для подозрения и избрания меры пресечения для Саакашвили и Дангадзе достаточно

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко настаивает, что существует достаточно основания для объявленных подозрений и избрания меры пресечения лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и его соратнику Севериону Дангадзе, и ожидает следующих решений судов.

"На данный момент оснований для подозрения достаточно. Дальнейшие следственные действия должны привести нас к обвинительным актам. Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста более чем достаточно. Посмотрим, какие решения примут следующие суды", - сказал он в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

Ю.Луценко отметил, что на сегодняшний день никто, кроме специализированного государственного института Украины, не проводил никакой другой экспертизы представленных следствием аудиозаписей по этому делу.

"Кроме того, у нас есть показания двух лиц, которые привезли сотни тысяч долларов, а потом и евро, и передали правой руке Саакашвили, и это зафиксировано как на аудио, так и переписаны все номера купюр, часть из которых были изъяты во время ареста правой руки господина Саакашвили Сивериона Донгадзе на трассе между Киевом и российской границе", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 22 декабря Апелляционный суд Киева перенес на 3 января 2018 года рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что в апелляционную инстанцию еще не поступили материалы дела. После завершения заседания М.Саакашвили высказал мнение, что такая ситуация была специально создана властью, поскольку 3 января к этому делу будет приковано меньше внимания. "Сегодня за этим все следят, а 3 января, после праздников, все будут отдыхать, и тогда можно будет принимать любые решения", - считает он.

5 декабря М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

6 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога С.Дангадзе. 19 декабря Апелляционный суд Киева перенес слушание апелляции на это решение на 28 декабря в связи с тем, что не поступили документы из суда первой инстанции.