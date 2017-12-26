В начале следующего года будут спецконфискованы еще 5 млрд грн Януковича и его окружения

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсирует спецконфискацию в начале 2018 года еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по те, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он во время интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

Ю.Луценко отметил, что из 22 млрд грн спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено только 5 млрд. "Это означает, на юридическом языке, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", - подчеркнул он.

Генпрокурор намерен требовать, чтобы в следующем году все украденные "организованной преступной группировкой Януковича" средства дошли до украинских граждан.