События

22:22 26.12.2017

Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест двух "титушек" по делу убийств активистов Евромайдана

Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест двух "титушек" по делу убийств активистов Евромайдана

        Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи двоих "титушек" Олега Гебана и Сергея Костенко, которых обвиняют в покушении на убийство активистов Евромайдана, сообщила адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека.

      "Очередной "подарок" под елку от Шевченковского р/с г.Киева (судьи Мартынов, Линник, присяжные) для пострадавших по преступлениям Майдана!!! Изменили меру пресечения Гебану Костенко на домашний арест, сегодня выпустили из-под стражи!!!", – написала она на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

      В.Дейнека отметила, что выпущенные из под стражи "титушки" обвиняются в покушении на убийство активистов Евромайдана около Михайловской площади в Киеве.

      "Эпизод касается покушений на убийства титушками митингующих 18 февраля 2014 вечером на перекрестке ул. Владимирской и Б.Житомирской (это после нападения на Еремея, то самое место преступления)", добавила она.

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