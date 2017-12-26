Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест двух "титушек" по делу убийств активистов Евромайдана

Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи двоих "титушек" Олега Гебана и Сергея Костенко, которых обвиняют в покушении на убийство активистов Евромайдана, сообщила адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека.

"Очередной "подарок" под елку от Шевченковского р/с г.Киева (судьи Мартынов, Линник, присяжные) для пострадавших по преступлениям Майдана!!! Изменили меру пресечения Гебану Костенко на домашний арест, сегодня выпустили из-под стражи!!!", – написала она на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

В.Дейнека отметила, что выпущенные из под стражи "титушки" обвиняются в покушении на убийство активистов Евромайдана около Михайловской площади в Киеве.

"Эпизод касается покушений на убийства титушками митингующих 18 февраля 2014 вечером на перекрестке ул. Владимирской и Б.Житомирской (это после нападения на Еремея, то самое место преступления)", добавила она.