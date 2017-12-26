Одна украинка погибла, еще одна травмирована в ДТП в Индии

Гражданка Украины погибла в результате ДТП в Индии, еще одна получила ранения и госпитализирована, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"25 декабря на пути Канпур - Дели произошло ДТП при участии двух граждан Украины. В результате аварии легкового автомобиля одна из гражданок погибла, вторая получила незначительные ранения и госпитализирована в местную больницу", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

В.Кирилич отметил, что, по словам врачей, состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное. "Консул поддерживает связь с местной полицией, ведутся следственные действия в связи с этим ДТП и его последствиями", - добавил он.

По словам представителя департамента консульской службы, на данный момент ведется подготовка документов о смерти погибшей украинки, необходимых для транспортировки ее тела в Украину.