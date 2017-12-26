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18:04 26.12.2017

Порошенко отметил значение минских соглашений для освобождения украинцев из плена

Порошенко отметил значение минских соглашений для освобождения украинцев из плена

 Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что запланированный на среду обмен удерживаемыми лицами стал возможным, в том числе благодаря минским соглашениям, в которых это четко предусмотрено, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

"Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой нет… Очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень надеюсь, что это будет символом нашей борьбы и нашей победы", - сказал П.Порошенко на встрече с родными заложников, которые находятся в плену.

По его словам, в последние дни робота по подготовке к освобождению велась круглые сутки. "Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что она завтра принесет результат", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что применил все возможности международного давления, включая "нормандский формат", партнеров из США, церковь, переговорную группу, Трехстороннюю контактную группу, ОБСЕ, другие международные организации, Красный крест, уполномоченного по правам человека. "Все были задействованы и сработали как единый механизм, четко согласованная команда для того, чтобы приблизить завтрашний день и вообще сделать его возможным", - отметил П.Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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