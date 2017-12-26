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17:59 26.12.2017

Верховный суд Австрии предоставил Фирташу отсрочку от экстрадиции в США

Верховный суд Австрии предоставил Фирташу отсрочку от экстрадиции в США

Верховный суд Австрии (Oberster Gerichtshof Österreichs) счел не лишенной оснований апелляцию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть как ошибочный вердикт Апелляционного суда Австрии (Österreichischen Obersten Gerichtshofs), который вопреки решению суда первой инстанции разрешил его экстрадицию в США, заявляют защитники Д.Фирташа.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", – говорится во вторник в сообщении адвоката украинского бизнесмена, соучредителя Davis Goldberg Galper PLLC (Вашингтон) Лэнни Дж.Дэвиса (Lanny J. Davis), который был адвокатом Белого дома при Билле Клинтоне.

По его словам, Верховный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Д.Фирташа.

Лэнни Дж.Дэвис также указывает на две другие позитивные новости последних дней для украинского бизнесмена. Во-первых, ссылаясь на публикацию газеты The Hill от 21 декабря, он сообщает об отзыве коалиции из [23] правозащитных групп жалобы, в которой она просила США включить Д.Фирташа в санкционный список, в соответствии с Глобальным актом Магнитского.

Во-вторых, он напоминает, что 19 декабря Высший земельный суд Вены окончательно отклонил запрос испанских прокуроров на выдачу украинского бизнесмена. Защитник утверждает, что этот запрос был основан на обвинениях, аналогичных обвинениям, выдвинутым против его клиента американскими прокурорами и основанным на информации, предоставленной американскими следователями.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

До последнего времени окончательное решение об экстрадиции было за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Д.Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения отводится 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Д.Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции. Однако, по данным австрийских СМИ, заседание суда первой инстанции затягивалось в связи с запросом дополнительных материалов у испанских правоохранителей и промедлением с их подачей.

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