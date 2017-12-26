Полицейские задержали членов ОПГ, похищавшей и убивавшей людей в Киеве

Правоохранители установили и пресекли деятельность преступной группы, которая занималась похищениями и убийствами людей в Киеве, в частности подозревается в совершении убийства бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова.

"Раскрыта деятельность преступной группы, которая убивала и похищала людей в Киеве", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он отметил, что расследованием занималась Национальная полиция совместно с одним из подразделений СБУ, с привлечением Военной прокуратуры.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе пресс-конференции был продемонстрирован видеоряд, где, по словам С.Князева, задокументировано одно из преступлений этой группы – закладка взрывного устройства под автомобиль.

Глава Нацполиции также перечислил преступления, в совершении которых подозреваются участники этой группы – убийства и покушения.

"30 мая в Дарницкое подразделение (район Киева – ИФ) по линии "102" поступило сообщение, что… неизвестный занял пассажирское сидение в автомобиле, совершил расстрел гражданина 68-го года рождения, который занимал одну из руководящих должностей в государственном учреждении", - сказал С.Князев.

В тоже время, в пресс-службе МВД агентству подтвердили, что речь идет о бывшем и.о. директора ГП "Укрспирт" Викторе Панкове.

По словам главы Нацполиции, в ходе спецоперации по задержанию преступной группы 19 декабря в 6 регионах Украины были проведены более 60 обысков и задержаны 5 активных членов группировки. Организатора же преступной группы задержали в соседнем государстве.

"Нам помогали сотрудники полиции Молдовы, Румынии, Израиля", - добавил глава Нацполиции Украины.

По его словам, на минувшей неделе подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.