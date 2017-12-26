Во Львове вечером сработали сирены оповещения, проводится проверка
Вечером 25 декабря, около 22.35 во Львове включились сирены оповещения гражданской защиты и работали несколько минут, сообщает корреспондент агентства.
Львовский горсовет сообщил, что включение произошло в связи со сбоем системы.
"По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры "Укртелекома". Сейчас на месте собирают специалистов и выясняют причины", -- указано в сообщении пресс-службы Львовского горсовета.
В то же время руководитель пресс-службы Львовской ОГА Ольга Березюк написала на своей странице в соцсети Фейсбук, что аппаратура сработала "безосновательно", никакой угрозы для жителей города нет.
По ее данным, правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента.