Во Львове вечером сработали сирены оповещения, проводится проверка

Вечером 25 декабря, около 22.35 во Львове включились сирены оповещения гражданской защиты и работали несколько минут, сообщает корреспондент агентства.

Львовский горсовет сообщил, что включение произошло в связи со сбоем системы.

"По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры "Укртелекома". Сейчас на месте собирают специалистов и выясняют причины", -- указано в сообщении пресс-службы Львовского горсовета.

В то же время руководитель пресс-службы Львовской ОГА Ольга Березюк написала на своей странице в соцсети Фейсбук, что аппаратура сработала "безосновательно", никакой угрозы для жителей города нет.

По ее данным, правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента.