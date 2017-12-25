События

20:35 25.12.2017

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя

       Незаконные вооруженные формирования открыли огонь по позициям вооруженных сил Украины в районе Павлополя, нарушив договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "Сегодня около 19.00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - говорится в сообщении.

      В штабе АТО отмечают, что подобные действия боевиков наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

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Интерфакс-Украина
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