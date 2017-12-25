Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя

Незаконные вооруженные формирования открыли огонь по позициям вооруженных сил Украины в районе Павлополя, нарушив договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Сегодня около 19.00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что подобные действия боевиков наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.