События

12:53 25.12.2017

Названа дата обмена заложников на Донбассе

Названа дата обмена заложников на Донбассе

Обмен заложников на Донбассе состоится 27 декабря, подтверждает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство", - написала она в понедельник на своей станице в "Фейсбук".

Она отметила, что украинская сторона была готова к освобождению еще несколько дней назад, "СБУ, ГПУ, Минская группа все для этого сделали. Как я и информировала, в т. ч. и Украинский парламент, мы были на старте, на финишной прямой. Важно, что, наконец, сняты все проблемные вопросы, которые переносили процесс освобождения", - написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

"Только что говорила с президентом Петром Порошенко. Он отмечает, что украинская сторона готова к освобождению и все сделала, чтобы разблокировать процесс освобождения. Мы стремились сделать это еще раньше. И мы счастливы, что другая сторона, наконец, дала добро. Президент также дал поручение работать дальше, чтобы освободить всех, кто еще остается в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ", - сообщила И.Геращенко.

8 декабря И.Геращенко сообщала, что на тот момент число удерживаемых на временно оккупированной территории Донбасса заложников возросло до 168 человек, и украинская сторона надеется на освобождение до Нового года 74 украинцев.

28 ноября И.Геращенко сообщала, что 162 украинца удерживаются на оккупированных территориях. При этом в эфире "112 канала" 25 декабря она сообщила: "Сегодня в списке незаконно удерживаемых на оккупированной территории ОРДЛО более 160 украинских граждан, но на данный момент боевики подтверждают только 97 граждан".

Пресс-служба общественного движения «Украинский выбор – Право народа» сообщила в свою очередь, что 25 декабря успешно завершился заключительный этап переговоров по освобождению украинских граждан: "по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук и руководители непризнанных республик Донбасса Александр Захарченко и Леонид Пасечник встретились в патриаршей и синодальной резиденции, находящейся в Даниловом монастыре в Москве; патриарх также принял участие в состоявшейся встрече". Были окончательно согласованы все вопросы, касающиеся проведения обмена по формуле «306 на 74», а именно: стороны обменялись утвержденными списками, определили дату обмена, место и время.

Обмен состоится 27 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба "Украинского выбора"

«Место и время вам сообщат 27 декабря. Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности, а 27 декабря утром каждая из сторон сообщит об этом представителям СМИ», ‒ сказал В.Медведчук журналистам.

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