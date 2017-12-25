Киев готов в ближайшее время передать в ОРДЛО 306 граждан, чтобы освободить 74 украинцев

Украина готова в ближайшее время передать 306 граждан, чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий Донбасса, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий", - написала она в понедельник на своей станице в "Фейсбук".

По словам И.Геращенко, "был ряд несогласованных вопросов, как верификация тех, кто не желает перемещаться на оккупированные территории, тех, кто уже отбыл наказание (срок истек в дни, когда уже шла техническая работа по подготовке освобождения), другие". "Нам в рамках Минской гуманитарной группы, после непростых переговоров удалось снять большинство из этих вопросов…. В течение последнего месяца СБУ, ГПУ, Минская гуманитарная группа, АП, пенитенциарная служба, обмудсмен Лутковская, МИД и МВД, Нацгвардия и Минюст провели колоссальную работу, чтобы быть готовыми к освобождению", - отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

"Работаем над последними логистическими и техническими деталями, потому что это будет самая масштабная подобная история, когда будет передано 306 граждан и освобождены 74 украинцев. И, ключевое, каждую секунду я помню о тех, кого сейчас, в эти дни, не отпустят с ОРДЛО. У нас есть планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это как можно скорее. Отдадут только 74, мы должны были разблокировать процесс освобождения. Но мы должны освободить всех", - подчеркнула И.Геращенко.