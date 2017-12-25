События

11:19 25.12.2017

В Харькове подорвали машину экс-замначальника полицейского главка

В Харькове подорвали машину экс-замначальника полицейского главка

В понедельник утром во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Говорят, был слышен хлопок в 7.30. А под машиной обнаружили еще три неразорвавшиеся гранаты. Скорее всего, заложили, 4 гранаты, которые должны были взорваться при начали движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени", - сказал источник.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

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