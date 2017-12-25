Транспортных очередей на границе с Польшей и Словакией нет

Все пункты пропуска на границе Украины с Польшей и Словакией работают в настоящее время в штатном режиме, накопления транспортных средств не наблюдается, сообщает в понедельник Государственная погранслужба.

В сообщении отмечается, что автомобильные очереди, которые начали образовываться накануне Рождества 25 декабря в пунктах пропуска на въезд в Украину , особенно на границе с Польшей и Словакией, связаны с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращались на праздники домой. Также, ситуация осложнялась и тяжелыми погодными условиями.

Госпогранслужба во взаимодействии с правоохранительными органами сопредельных государств приняла все возможные меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами.

Госпогранслужба также обращается ко всем гражданам, которые пересекают государственную границу, в случае осложнения ситуации в пунктах пропуска быть организованными во время пребывания в очередях, не создавать предпосылок для нарушения законодательства и не пытаться объезжать других участников движения.