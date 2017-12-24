События

23:50 24.12.2017

В БПП заявили, что более 50% их кандидатов побеждают на выборах в ОТГ

В партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявили, что более 50% их кандидатов лидируют на выборах в объединенных теробщинах, сообщает пресс-служба БПП.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" побеждает на выборах в ОТГ, которые прошли 24 декабря в 51 ОТГ в 17 областях Украины. По результатам предварительного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, более 50 кандидатов на должности председателей ОТГ, которые лидируют по предварительным результатам, – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", – говорится в сообщении.

В партии добавили, что самую большую поддержку кандидаты от "БПП" Солидарность" получили в Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

Отмечается, что на данный момент идет параллельный подсчет голосов в 30 сельских и 16 поселковых ОТГ, где председатели и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 5 городских ОТГ, где депутатов избирали по пропорциональной системе.

 

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