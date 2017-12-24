Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю, отмечаемое 25 декабря вместе с большинством всего христианского мира, и впервые в 2017 году, как государственный праздник, сообщается на официальном сайте главы государства.

При этом президент отмечает, что никоим образом никто не посягает на давнюю традицию праздновать Рождество 7 января. "Избирать себе календарь - это есть личное право каждого, а вот задание государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу… Через две недели украинцы опять будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, - "одно тело, один дух, один Господь, одна вера и одно крещение", – сказал П.Порошенко в своем обращении к украинцам.

"Украина - уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. Мы - это православные, греко-католики, римо-католики. Мы – целый разноцвет протестантских церквей. Мы - мусульмане и иудеи. Мы все вместе - украинцы", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что в этом году Украина отметила 500-летие начала Реформации, которая в значительной степени определила современное лицо цивилизации. "Реформация имела большое значение и для Украины. Она способствовала становлению институтов частной собственности, развития процесса национального возрождения. Она предоставила весомый толчок образованию, науке, культуре и религиозной жизни… Высоко ценю их взнос в распространение Божьего слова, у укрепления авторитета Библии как неисчерпаемого источника мудрости и морали", - сказал он.

П.Порошенко пожелал, чтобы духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности, а также пожелал украинцам "теплого Рождества, веселых праздников, счастливой и долгой жизни".