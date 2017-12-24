События

16:49 24.12.2017

В центре Киева обвалилась стена между дворами, повреждены два автомобиля и газопровод

В центре Киева, во дворе дома по ул.Антоновича, 14-б, в воскресенье обвалилась кирпичная стена между соседними дворами, в результате чего были повреждены два автомобиля, жертв нет, сообщила спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина"

"Информация к нам поступила около половины второго о том, что на Антоновича, 14-б в Голосеевском районе города произошло обрушение стены забора, в результате чего 2 автомобиля повреждены, также поврежден газопровод. На месте газовая служба. В результате повреждения газопровода пожара не было, поэтому спасатели ГосЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации не привлекались. Также на месте работают спасатели службы спасения и районная администрация", - рассказала С.Водолага.

На снимках с места происшествия видно, что обрушилась стена, разделяющая в плотной исторической многоэтажной усадебной застройке соседние дворы, находящиеся на разных уровнях. Стена обрушилась во двор, находящийся ниже уровнем, обнажив срез почвы под двором, находящимся выше. Газопровод малого диаметра проходил вдоль стены и крепился к ней.

Нижний двор заасфальтирован, на нем вдоль стены были припаркованы поврежденные автомобили, в верхнем дворе сохранялось естественное грунтовое покрытие со слоем снега на нем, а также примыкавший к забору большой пень от срубленного дерева. Никаких сооружений вдоль забора нет.

В воскресенье в Киеве значительное потепление, происходит таяние больших объемов снега, обильно выпавшего в предыдущие дни.

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