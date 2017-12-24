В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

Семь человек получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия случая в субботу, 23 декабря, утром возле г.Кошице в Словакии, из них шесть граждане Украины и один – Словакии, сообщает местное издание "Nový Čas".

По данным издания, ДТП произошло возле с.Цестице на выезде из предместья Кошице Шаца в западном направлении. Частный автомобиль Suzuki Ignis столкнулся с минивэном Renault Master под управлением молодого водителя, перевозившего украинцев. По неофициальной информации, минивэн выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем.

"Некоторых раненых пришлось из разбитых автомобилей высвобождать. Легковой автомобиль был перевернут на крышу", - рассказал операционный директор Регионального управления пожарно-защитной команды в Кошице, освободивший водителя минивэна.

На месте работало шесть медиков-спасателей и пожарные. Шестерых раненых украинцев и одного словака отвезли в больницу. "У пострадавших были умеренные и легкие травмы", - рассказала изданию пресс-секретарь Спасательного центра Алена Крчова.

Полицейские расследуют причины дорожно-транспортного происшествия и степень вины его участников.