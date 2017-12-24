События

13:11 24.12.2017

Около 300 киевлян собрались на Майдане выпить кофе и выразить несогласие с радикальными протестами

Около 300 киевлян собрались на Майдане выпить кофе и выразить несогласие с радикальными протестами

На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходит акция с кофе и конфетами против радикальных протестных действий.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, около 300 человек собрались у Стелы Независимости на главной площади города, они принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости.

Большинство участников акции откликнулись на призыв в Facebook и принесли с собой сладости компании Roshen.

Многие из них поясняют свое участие в мероприятии желанием встретится с друзьями на кофе и пообщаться, некоторые же отмечают, что не поддерживают радикальные проявления протестных акций.

При этом они указывают на то, что координацию этой акции никто не осуществлял. Среди участников мероприятия присутствуют участники АТО и волонтеры.

Через некоторое время после начала сбора участников группа молодых людей со смотровой площадки над торговым центром "Глобус" развесили баннер с надписью "Мишу в Грузию. Петю в Гагаузию" и зажгли фаеры.

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