В ОБСЕ обеспокоены в связи с решением киевского суда по делу об убийстве журналиста Веремия

None

None 01:29 24.12.2017

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с решением киевского суда, по делу убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

"Более чем через три года после убийства Вячеслава Веремия виновники этого ужасного события все еще полностью не призваны к ответственности. Я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов атаки, но в то же время я нахожусь в полном смятении от приговора и срока, которые свели на нет пространство для правосудия для семьи журналиста", - говорится в обнародованном в субботу вечером сообщении со ссылкой на заявление А.Дезира.

Представитель ОБСЕ призвал украинские власти к расследованию всех случаев гибели журналистов.

"Я призываю власти расследовать все смерти журналистов в Украине в полном объеме и предпринять все меры, чтобы положить конец безнаказанности", - добавил чиновник.

Как сообщалось, 22 декабря Шевченковский районный суд г.Киева признал виновным в хулиганстве с применением оружия Юрия Крысина, который является одним из фигурирующим в деле об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году, и отпустил его с испытательным сроком на 2 года.

Приговором суда от 22 декабря 2017 года Ю.Крысин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст.75 Уголовного кодекса Украины Ю.Крысин освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

"Поскольку назначенное Ю.Крысин наказание является явно несправедливым из-за его мягкости, Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на указанный выше приговор в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности (ст.75 УК Украины) и несоответствием назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого", - сказано в сообщении.

19 февраля 2014 года ночью в Киеве был убит журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий – он скончался в больнице "скорой помощи" от огнестрельного ранения в живот.

18 ноября 2015 года начальник управления спецрасследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что следователи собрали доказательства для уведомления о подозрении некоему Алиеву за совершение убийства журналиста В.Веремия во время событий на Майдане зимой 2014 года, и что этот Алиев сейчас "скрывается от следствия".

9 августа 2016 года следователи Генпрокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения преступлений т.н. "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины, горловчанину Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана. В 1998, 2001 и 2007 годах Дж.Алиев был уже судим за совершение ряда преступлений.

Вторым фигурирующим в деле об убийстве журналиста является гражданин Украины Юрий Крысин. По словам правозащитницы Центра гражданских свобод, журналиста и координатора кампании по защите прав заключенных "Let My People Go" Марии Томак, Ю.Крысин, известный как "уголовный авторитет" по кличке Шкаф, родом из г.Горловка Донецкой области, уже 10 лет "живет и занимается титушиным "бизнесом" в Киеве и после Майдана своей "бизнес" не свернул".

По ее словам, по делу об убийстве В.Веремия Ю.Крысин уже имеет меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако после ее получения "принял участие в двух бандитских эпизодах": по первому из которых получил приговор в виде 3 лет условно с испытательным сроком. В связи с этим правозащитница называет решение о его освобождении сомнительным.

13 апреля 2017 года координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что с Ю.Крысина сняли электронный браслет благодаря судье Соломенского райсуда Киева Елене Куровой, которая не продлила для него меру пресечения.