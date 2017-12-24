События

01:29 24.12.2017

В ОБСЕ обеспокоены в связи с решением киевского суда по делу об убийстве журналиста Веремия

В ОБСЕ обеспокоены в связи с решением киевского суда по делу об убийстве журналиста Веремия

        Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с решением киевского суда, по делу убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

      "Более чем через три года после убийства Вячеслава Веремия виновники этого ужасного события все еще полностью не призваны к ответственности. Я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов атаки, но в то же время я нахожусь в полном смятении от приговора и срока, которые свели на нет пространство для правосудия для семьи журналиста", - говорится в обнародованном в субботу вечером сообщении со ссылкой на заявление А.Дезира.

      Представитель ОБСЕ призвал украинские власти к расследованию всех случаев гибели журналистов.

      "Я призываю власти расследовать все смерти журналистов в Украине в полном объеме и предпринять все меры, чтобы положить конец безнаказанности", - добавил чиновник.

      Как сообщалось, 22 декабря Шевченковский районный суд г.Киева признал виновным в хулиганстве с применением оружия Юрия Крысина, который является одним из фигурирующим в деле об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году, и отпустил его с испытательным сроком на 2 года.

      Приговором суда от 22 декабря 2017 года Ю.Крысин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст.75 Уголовного кодекса Украины Ю.Крысин освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

      "Поскольку назначенное Ю.Крысин наказание является явно несправедливым из-за его мягкости, Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на указанный выше приговор в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности (ст.75 УК Украины) и несоответствием назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого", - сказано в сообщении.

      19 февраля 2014 года ночью в Киеве был убит журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий – он скончался в больнице "скорой помощи" от огнестрельного ранения в живот.

      18 ноября 2015 года начальник управления спецрасследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что следователи собрали доказательства для уведомления о подозрении некоему Алиеву за совершение убийства журналиста В.Веремия во время событий на Майдане зимой 2014 года, и что этот Алиев сейчас "скрывается от следствия".

      9 августа 2016 года следователи Генпрокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения преступлений т.н. "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины, горловчанину Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана. В 1998, 2001 и 2007 годах Дж.Алиев был уже судим за совершение ряда преступлений.

      Вторым фигурирующим в деле об убийстве журналиста является гражданин Украины Юрий Крысин. По словам правозащитницы Центра гражданских свобод, журналиста и координатора кампании по защите прав заключенных "Let My People Go" Марии Томак, Ю.Крысин, известный как "уголовный авторитет" по кличке Шкаф, родом из г.Горловка Донецкой области, уже 10 лет "живет и занимается титушиным "бизнесом" в Киеве и после Майдана своей "бизнес" не свернул".

      По ее словам, по делу об убийстве В.Веремия Ю.Крысин уже имеет меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако после ее получения "принял участие в двух бандитских эпизодах": по первому из которых получил приговор в виде 3 лет условно с испытательным сроком. В связи с этим правозащитница называет решение о его освобождении сомнительным.

      13 апреля 2017 года координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что с Ю.Крысина сняли электронный браслет благодаря судье Соломенского райсуда Киева Елене Куровой, которая не продлила для него меру пресечения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики трижды нарушили новогодне-рождественское перемирие, погиб военнослужащий ВСУ

Гражданку Украины с золотом и серебром на 200 тыс. грн задержали на КПВВ "Марьинка"

Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО

Суд избрал меру пресечения брату замглавы Запорожского облсовета, также подозреваемого по делу "о фиктивных тендерах"

Украина выделила 120 млн грн на подготовку к Олимпиаде-2018

Отношения с Канадой очень важны для Украины, особенно в контексте председательства Оттавы в G7

Суд определил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест

Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины

Маккейн назвал решение США поставлять Украине ПТУР Javelin шагом в правильном направлении

В Интерполе заявляют о необоснованности обращения РФ по поводу розыска Яценюка

ПОСЛЕДНЕЕ

В Турции уволены более 2,7 тыс. госслужащих и военных в связи с делом о мятеже

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет

Северная Корея продолжит работы по обеспечению "ядерного сдерживания" в целях самозащиты

В индонезийском аэропорту пассажирский Boeing столкнулся в грузовиком

Число жертв наводнений и оползней, вызванных штормом на Филиппинах, достигло 200 человек

Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу РФ

В Украине снимут историческую драму "Довбуш", релиз картины запланирован на 2019 год

С начала суток боевики трижды нарушили перемирие

Небольшое извержение вулкана Агунг произошло на Бали

Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте президента, среди претендентов – Головатый

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА