Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу РФ

В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины Арсения Яценюка, сообщает пресс-секретарь А.Яценюка Ольга Лаппо.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала она на своей странице в Facebook в субботу вечером.

О.Лаппо подчеркнула абсурдность обвинения российского следкома, которые имеют реальные последствия.

"Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", резюмировала она.