События

20:01 23.12.2017

Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу РФ

Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу РФ

        В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины Арсения Яценюка, сообщает пресс-секретарь А.Яценюка Ольга Лаппо.

      "Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала она на своей странице в Facebook в субботу вечером.

      О.Лаппо подчеркнула абсурдность обвинения российского следкома, которые имеют реальные последствия.

      "Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", резюмировала она.

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