События

17:11 23.12.2017

Небольшое извержение вулкана Агунг произошло на Бали

Небольшое извержение вулкана Агунг произошло на Бали

Небольшое извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали спустя почти месяц после его активности, сообщает в субботу "Стрейтс таймс".

Извержение произошло до обеда по местному времени, вулканический пепел поднялся на высоту от 500 метров до 2,5 км.

Международный аэропорт Бали, расположенный в 70 км от вулкана, работает в штатном режиме.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо посетил Бали, чтобы убедиться в том, что безопасности туристов на острове ничто не угрожает.

В конце ноября вулкан Агунг начал проявлять активность, затем произошло несколько извержений. Власти Бали распорядились о срочной эвакуации 100 тыс. жителей 22 деревень, расположенных в непосредственной близости от вулкана. Международный аэропорт закрывали на двое суток в связи с извержением.

Уровень угрозы от вулкана считали максимальным.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Международный аэропорт Бали начал выполнять рейсы после перерыва

Украинцам следует быть осторожными при посещении Бали из-за извержения вулкана

Около 60 тыс. туристов блокированы в аэропорту острова Бали из-за извержения вулкана - власти

Извержение вулкана на Бали привело к отмене авиарейсов

Извержение вулкана на Бали привело к отмене ряда авиарейсов – власти

Десятки тысяч человек покинули свои дома на Бали из-за опасности извержения вулкана

На Бали эвакуированы более 75 тыс. человек из-за угрозы извержения вулкана

МИД предупреждает украинцев об активизации вулкана Агунг на острове Бали

Не менее 10 человек пострадали при извержении Этны

Вновь началось извержение вулкана Этна

ПОСЛЕДНЕЕ

Маккейн назвал решение США поставлять Украине ПТУР Javelin шагом в правильном направлении

В Интерполе заявляют о необоснованности обращения РФ по поводу розыска Яценюка

Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу РФ

В Украине снимут историческую драму "Довбуш", релиз картины запланирован на 2019 год

С начала суток боевики трижды нарушили перемирие

Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте президента, среди претендентов – Головатый

На Киевщине горел цех по производству растительного масла

При пожаре в зоопарке Лондона пострадали девять человек

Полиграфкомбинат "Украина" весной может решить проблему с выдачей документов для выезда украинцев за границу

Кабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья - Рева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА