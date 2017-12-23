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14:53 23.12.2017

Полиграфкомбинат "Украина" весной может решить проблему с выдачей документов для выезда украинцев за границу

Полиграфкомбинат "Украина" весной может решить проблему с выдачей документов для выезда украинцев за границу

Новое оборудование для полиграфического комбината "Украина" поступит в ближайшее время, что позволит к середине января 2018 года вдвое увеличить объем печати загранпаспортов, а весной полностью решить проблему с выдачей гражданам Украины документов для выезда за границу, сообщил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук агентству "Интерфакс-Украина".

"Новое оборудование для полиграфкомбината уже через пару дней прибудет из Нидерландов в Украину, неделя-две пойдёт на его наладку. Прогнозируется, что уже в середине января печатать паспортов для выезда за границу станут по крайней мере в 2 раза больше", - рассказал он агентству в субботу.

По словам В.Полищука, это позволит уже весной окончательно решить проблему с задержкой в выдаче загранпаспортов.

Кроме того, данный вопрос будут решать путем расширения сети Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис". Так, отметил он, в следующем году планируется открытие таких центров в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.

Как сообщалось, на ГП "Документ" произвели более 1 млн биометрических загранпаспортов, в то же время на полиграфкомбинате "Украина" в очереди на печать скопилось более 600 тыс. заявок на документы.

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