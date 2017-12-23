Кабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что Кабинет министров может разрешить предоставление жилищных субсидий вынужденным переселенцам по месту их пребывания, независимо от наличия договора аренды жилья.

"Я думаю, что мы, возможно, пойдем на то, чтобы без регистрации, без договора, по статусу внутреннего переселенца, если человек проживает по этому адресу, давать ему субсидию", - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве в субботу.

А.Рева отметил, что правительство намерено внести изменения в порядок назначения субсидий в апреле 2018 года с целью решения проблемных вопросов.