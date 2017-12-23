События

14:45 23.12.2017

Рева выступает за изменения в законодательство в части уточнения статуса ВПЛ

Рева выступает за изменения в законодательство в части уточнения статуса ВПЛ

 Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые реально проживают на неподконтрольной территории, и раз в два месяца отмечающиеся на подконтрольной территории, не должны иметь статуса переселенцев.

"Нам необходимо сейчас внести серьезные изменения в законодательство и четко определить и статус тех территорий, которые сегодня неподконтрольны украинской власти, и определить статус внутренне перемещенного лица. Нельзя считать - это мое субъективное мнение, но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда - не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус", - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве в субботу.

А.Рева отметил, что на данный момент зарегистрировалось в качестве переселенцев более 1,5 млн человек, а помощь для переселенцев получают только 202 тыс. человек.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья - Рева

Решение Кабмина о новых размерах денежного обеспечения для военных с 2018 года не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий - Рева

Руководство Госслужбы ветеранов не соответствует требованиям времени и своим задачам - Рева

Кабмин намерен представить проект пенсионной реформы в Раде до 16 мая - Рева

Кабмин должен определить основания для внезапной проверки работодателей – Рева

Порошенко уполномочил Реву на подписание соглашения с ФРГ о соцобеспечении

МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста – Рева

Размер соцстипендий студентам составит 1-2 тыс. грн

950 пострадавших на Евромайдане будут внесены в Реестр льготников в 2017г. - Рева

Из 300 тыс. пенсионеров на неподконтрольных территориях Донбасса 50 тыс. нуждаются в помощи и не могут переехать – Рева

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиграфкомбинат "Украина" весной может решить проблему с выдачей документов для выезда украинцев за границу

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге

МИД Польши призвал представителей РФ вернуться в СЦКК в Донбассе

Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против населения на Донбассе в 2017 году

Синоптики прогнозируют сырую погоду в ближайшие дни

Синоптики предупредили о лавиноопасности в Карпатах

С начала суток в зоне АТО сохраняется режим тишины

Зоопарк Лондона закрыт из-за пожара

В Индии при падении автобуса в реку погибли 32 человека

Тропический шторм на Филиппинах унес десятки жизней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА