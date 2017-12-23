Рева выступает за изменения в законодательство в части уточнения статуса ВПЛ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые реально проживают на неподконтрольной территории, и раз в два месяца отмечающиеся на подконтрольной территории, не должны иметь статуса переселенцев.

"Нам необходимо сейчас внести серьезные изменения в законодательство и четко определить и статус тех территорий, которые сегодня неподконтрольны украинской власти, и определить статус внутренне перемещенного лица. Нельзя считать - это мое субъективное мнение, но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда - не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус", - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве в субботу.

А.Рева отметил, что на данный момент зарегистрировалось в качестве переселенцев более 1,5 млн человек, а помощь для переселенцев получают только 202 тыс. человек.