События

12:22 23.12.2017

Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против населения на Донбассе в 2017 году

Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против населения на Донбассе в 2017 году

В уходящем году правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против гражданского населения на Донбассе, сообщил руководитель полевой миссии по документированию военных преступлений и преступлений против человечности Truth Hounds Ярополк Брыных.

"Несмотря на то, что атаки были каждый день, в 2017 году военными преступлениями можно назвать 37 эпизодов обстрелов гражданской застройки, включительно с Новолуганским", - сказал он на пресс-конференции в субботу в Киеве.

Правозащитник также рассказал, что организация Truth Hounds занимается мониторингом правонарушений на Донбассе с 2014 года. "За 2017 год атак против гражданского населения было меньше", - указал эксперт.

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