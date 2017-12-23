Решение Кабмина о новых размерах денежного обеспечения для военных с 2018 года не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что постановление Кабинета министров Украины №704 от 30 августа о новых размерах денежного обеспечения для военнослужащих с 1 января 2018 года не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий для военных.

"При условии, что будет принят закон о внесении изменений в законодательство о пенсионном обеспечении военнослужащих", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о повышении денежного обеспечения военным с 1 января 2018 года.

А.Рева уточнил, что решение правительства не будет действовать до принятия закона о перерасчете пенсий военным.

По его словам, недостатки действующего законодательства о пенсионом обеспечении военных приводят к тому, что не вся сумма денежного обеспечения учитывается в пенсионном обеспечении.

"Сегодня денежное обеспечение, которое учитывается в пенсионном обеспечении военных, оно не полное, а содержит только некоторые составляющие, хотя мы уже сегодня платим единый социальный взнос за военных с полного денежного обеспечения", - пояснил министр.

А.Рева отметил, что у участвующих в антитеррористической операции военных денежное обеспечение намного больше, чем у тех, которые находятся в тылу, однако в учет пенсионного обеспечения оно не идет.

"Денежное обеспечение будет пересмотрено после принятия нового закона", - сказал министр.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №704 от 30 августа утвердил новые размеры денежного обеспечения для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств.

Должностные оклады первого заместителя и заместителя командиров видов Вооруженных сил, командиров родов войск, начальника Объединенного оперативного штаба установлены в размере около 10,7 тыс. грн, командира взвода - от 3,35 до 3,7 тыс. грн, доплата за звание генералу армии в размере 1,86 тыс. грн, майору – 1,4 тыс. грн, солдату и матросу – 560 грн.

При этом в постановлении отмечается, что оно вступает в силу с 1 января 2018 года.