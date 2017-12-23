События

12:18 23.12.2017

Решение Кабмина о новых размерах денежного обеспечения для военных с 2018 года не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий - Рева

Решение Кабмина о новых размерах денежного обеспечения для военных с 2018 года не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что постановление Кабинета министров Украины №704 от 30 августа о новых размерах денежного обеспечения для военнослужащих с 1 января 2018 года не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий для военных.

"При условии, что будет принят закон о внесении изменений в законодательство о пенсионном обеспечении военнослужащих", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о повышении денежного обеспечения военным с 1 января 2018 года.

А.Рева уточнил, что решение правительства не будет действовать до принятия закона о перерасчете пенсий военным.

По его словам, недостатки действующего законодательства о пенсионом обеспечении военных приводят к тому, что не вся сумма денежного обеспечения учитывается в пенсионном обеспечении.

"Сегодня денежное обеспечение, которое учитывается в пенсионном обеспечении военных, оно не полное, а содержит только некоторые составляющие, хотя мы уже сегодня платим единый социальный взнос за военных с полного денежного обеспечения", - пояснил министр.

А.Рева отметил, что у участвующих в антитеррористической операции военных денежное обеспечение намного больше, чем у тех, которые находятся в тылу, однако в учет пенсионного обеспечения оно не идет.

"Денежное обеспечение будет пересмотрено после принятия нового закона", - сказал министр.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №704 от 30 августа утвердил новые размеры денежного обеспечения для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств.

Должностные оклады первого заместителя и заместителя командиров видов Вооруженных сил, командиров родов войск, начальника Объединенного оперативного штаба установлены в размере около 10,7 тыс. грн, командира взвода - от 3,35 до 3,7 тыс. грн, доплата за звание генералу армии в размере 1,86 тыс. грн, майору – 1,4 тыс. грн, солдату и матросу – 560 грн.

При этом в постановлении отмечается, что оно вступает в силу с 1 января 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья - Рева

Рева выступает за изменения в законодательство в части уточнения статуса ВПЛ

Законопроект о перерасчете пенсий военным уже в СНБО - Гройсман

Повышение пенсий инвалидам ожидается с 1 декабря – Розенко

Ветераны и пенсионеры МВД перекрыли движение в центре Киева

На сайте Рады появились тексты законопроектов по пенсионной реформе

Судьи получают в среднем 23,7 тыс. грн пенсии, депутаты – 15,2 тыс. и прокуроры – 9,9 тыс.

Руководство Госслужбы ветеранов не соответствует требованиям времени и своим задачам - Рева

Кабмин намерен представить проект пенсионной реформы в Раде до 16 мая - Рева

В МВД делают все возможное для перерасчета пенсий ветеранов и пенсионеров ОВД и призывают политиков не спекулировать на этой теме

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиграфкомбинат "Украина" весной может решить проблему с выдачей документов для выезда украинцев за границу

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге

МИД Польши призвал представителей РФ вернуться в СЦКК в Донбассе

Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против населения на Донбассе в 2017 году

Синоптики прогнозируют сырую погоду в ближайшие дни

Синоптики предупредили о лавиноопасности в Карпатах

С начала суток в зоне АТО сохраняется режим тишины

Зоопарк Лондона закрыт из-за пожара

В Индии при падении автобуса в реку погибли 32 человека

Тропический шторм на Филиппинах унес десятки жизней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА