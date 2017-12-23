События

10:36 23.12.2017

Зоопарк Лондона закрыт из-за пожара

Зоопарк Лондона закрыт из-за пожара

Пожарным удалось взять под контроль возгорание на территории зоопарка Лондона, начавшееся ранее в субботу, говорится в "Твиттере" пожарной службы британской столицы.

"Пожар в зоопарке Лондона сейчас под контролем", - сообщается в записи.

"Однако бригады останутся на месте в течение утра для тушения пожара, который затронул кафе и магазин", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в "Твиттере" зоопарка уточняется, что в данный момент его сотрудники разбираются с произошедшим. "Мы хотим заверить вас, что сейчас пожар взят под контроль. Зоопарк будет закрыт сегодня до следующего уведомления", - отмечается в заявлении Лондонского зоопарка.

В настоящее время все еще неизвестно, пострадали ли животные при пожаре. Представитель зоопарка ранее подтвердил, что животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент.

Сообщений о жертвах также не поступало.

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