События

07:35 23.12.2017

Меркель и Порошенко высказались за присвоение Франции и ФРГ статуса посредников для возвращения российских офицеров в СЦКК

Меркель и Порошенко высказались за присвоение Франции и ФРГ статуса посредников для возвращения российских офицеров в СЦКК

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров согласились, что ФРГ и Франция должны стать посредниками с целью возвращения российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе, говорится в заявлении кабмина ФРГ, распространенном в пятницу.

"Канцлер ФРГ и президент Украины высказались в пользу того, чтобы российские офицеры в скорейшем времени возвратились в СЦКК. Стороны предусмотрели, что в ближайшие дни посредническую функцию будут осуществлять специалисты из Германии и Франции", - отмечается в документе.

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