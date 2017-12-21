События

04:14 21.12.2017

"ДНР" начала экспансию в ОРЛО и пытается опосредованно влиять на политику РФ

        Эксперты "Донецкого института информации" считают, что руководство т.н. "ДНР" пытается проводить политическую экспансию на прилегающие к отдельным районам Донецкой области (ОРДО) территории, подконтрольные "ЛНР", а также пытается косвенно влиять на российскую государственную политику.

      "4 года представители российской власти формируют какие-то маленькие кланы, формируются какие-то бизнес связи в "ДНР". Мы видим, что когда прошлый год (глава так называемой "ДНР" - ИФ) Александр Захарченко записывал видео-обращение, то он пытался влиять на процессы, происходящие в Российской Федерации. Он пытался защитить свою позицию, свою несамостоятельность, но, все же, какую-то свободу в своих маленьких секторах управления",– отметил аналитик "Донецкого института информации" Виталий Сизов на пресс-конференции в среду в Киеве.

      При этом результаты проведенного "ДИИ" мониторинга подконтрольным "ДНР" медиа говорят о том, что в настоящее время темы, связанные с РФ, не являются ключевыми, поскольку ожидания касательно официального признания Москвой ОРДО, или даже интеграции в состав Российской Федерации, не оправдались.

      В представленном на пресс-конференции отчете Института также отмечается, что "ДНР" усилила влияние на политическую ситуацию в отдельных районах Луганской области, подконтрольных "ЛНР".

      В частности, в отчете эксперты напоминают, что представители "ДНР" в ноябре 2017 года активно участвовали в событиях, связанных со сменой руководства "ЛНР" в качестве "миротворцев". После бегства из Луганска в РФ Валерия Плотницкого и самопровозглашения себя "и.о. главы "ЛНР" Леонида Пасечника, главой луганского "МГБ" стал представитель "МГБ "ДНР" Анатолий Антонов.

      Учитывая наличествующие в ОРДО тенденции, аналитическая группа "ДИИ" рекомендует украинским органам власти усилить работу по сохранению политических, экономических, культурных и прочих связей граждан, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, с остальной Украиной.

      Также в отчете отмечается, что поскольку экономическая блокада ОРДЛО способствовала их интеграции в российское пространство, властям Украины следует либо максимально избегать ограничительных действий, или же постепенно их ослаблять в случае, если это не влияет на состояние безопасности граждан.

      "Донецкий институт информации" (ДИИ) - неправительственная экспертно-аналитическая организация.

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