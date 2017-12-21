Трамп пригрозил урезать финансирование стран, которые хотят голосовать в ООН против признания Иерусалима израильской столицей

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон должен прекратить оказывать финансовую помощь тем государствам, которые готовы поддержать в ООН резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США.

"Все эти государства берут наши деньги и затем голосуют на Совбезе ООН против нашего решения (по Иерусалиму - ИФ) и, вероятно, проголосуют так же на Генассамблее", - сказал Д.Трамп, выступая с речью в Белом доме.

"Они берут себе сотни миллионов или даже миллиарды долларов, а затем голосуют против нас. Мы следим за теми, кто именно так отдает свои голоса", - добавил он.

По словам Д.Трампа, США впоследствии "смогут сэкономить много денежных средств" за счет урезания финансирования этих государств.

"Пусть голосуют против нас. Нам все равно. Мы много сэкономим", - подытожил американский президент.

Постпред США при ООН Никки Хейли в среду также заявила, что в Вашингтоне "запомнят имена" тех, кто поддержит проект резолюции, отклоняющий решение США по Иерусалиму.

На заседании СБ ООН за резолюцию по Иерусалиму, осуждающую США, проголосовали в том числе и американские союзники - Великобритания, Франция, Италия, Япония и Украина.

Голосование по аналогичной резолюции в Генассамблее ООН состоится в четверг 21 декабря.