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00:05 21.12.2017

Задержанным СБУ агентом российских спецслужб в Кабмине оказался помощник Гройсмана

Задержанным СБУ агентом российских спецслужб в Кабмине оказался помощник Гройсмана

        Задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) сотрудником Кабмина, является помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Станислав Ежов, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Вадим Денисенко.

      "Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется "под колпаком", – отметил В.Денисенко в комментарии "112 Украина" в среду вечером.

      На вопрос, действительно ли задержанным является Станислав Ежов, В.Денисенко ответил утвердительно.

      По информации украинских СМИ, С.Ежов сопровождал В.Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Также сообщается, что ранее С.Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины.

      Как сообщалось, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора, сообщает пресс-центр СБ Украины.

      "Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

      В пресс-центре СБ Украины проинформировали, что при содействии руководства украинского правительства, агента российских спецслужб сотрудники спецслужбы задержали на рабочем месте.

      В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству , иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой).

      В настоящее время, добавили в пресс-центре СБУ, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

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