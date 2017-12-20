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22:23 20.12.2017

Печерский райсуд разрешил заочное расследование дела против экс-главы СБУ Якименко

Печерский райсуд разрешил заочное расследование дела против экс-главы СБУ Якименко

        Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение заочного расследования дела о расстрелах на Евромайдане 2013-2014 годов в отношении экс-главы Службы Безопасности Украины Александра Якименко, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

      "Печерский райсуд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко по делу об организации расстрелов на Евромайдане", - написала она в своем микроблоге в Twitter вечером в среду.

      Как сообщалось, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко называет 2017 год наиболее результативным в плане расследования дел о преступлениях на Майдане Независимости в 2013-2014 гг.

      "Этот год был саамы результативным из всех лет расследований. Прежде всего, благодаря действиям всех правоохранительных органов. На сегодняшний день 380 человек получили подозрения в физических действиях, в том числе убийствах мирных участников протеста. Из них в отношении 270 человек дела находятся в суде, в отношении 49 уже есть приговоры", - сказал Ю.Луценко журналистам 20 ноября в Киеве после встречи с семьями героев Небесной сотни.

      Он подчеркнул, что в 2017 году благодаря введению нормы заочного осуждения начался серьезный прогресс в части расследования дел в отношении тех, кто руководил преступными действиями.

      Генпрокурор также напомнил, что в суде слушается дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича. "Уверен, что это дело является принципиальным не только по отношению к Януковичу, а ко всем руководителям, бывшим и настоящим, которые должны понимать, что закон один для всех", - сказал он.

      Кроме того, по словам Ю.Луценко, завершено следствие в отношении тех, кто давал приказ стрелять в мирных демонстрантов. "Это дело также передано в Печерский суд. И надеюсь что до конца года, возможно, несколько позже, мы получим решение суда о возможности заочного досудебного следствия, а потом и начала нового процесса над Януковичем, Захарченко, Якименко, Тоцким, которые по нашему подозрению отдали преступный приказ стрелять в мирных людей", - рассказал генпрокурор.

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