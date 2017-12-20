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21:47 20.12.2017

Евросоюз выражает обеспокоенность обострением ситуации на востоке Украины

Евросоюз выражает обеспокоенность обострением ситуации на востоке Украины

        Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о резком ухудшении гуманитарной ситуации и состояния безопасности на востоке Украины, где наблюдается наибольшее с февраля 2017 года число нарушений режима прекращения огня, случаев гибели людей и уничтожения имущества.

      "Расположение вооруженных сил в непосредственной близости от жилых районов и ведение огня из мест критической инфраструктуры или по ней демонстрирует полное неуважение к жизни людей. Жизненно важны повышенная сдержанность и дальнейшие усилия по защите водоснабжения и энергетической инфраструктуры", - отмечается в документе, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

      В заявлении содержится призыв соблюдать режим прекращения огня и вывести тяжелое вооружение в контролируемые места хранения.

      "Мы также вновь заявляем, что необходим полный, безопасный и беспрепятственный доступ для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и ее технического оборудования ко всей территории, предусмотренной ее мандатом", - подчеркнул представитель ЕВС.

      По его словам, крайне важно, чтобы минские соглашения были реализованы всеми сторонами.

      "Мы ожидаем, в частности, что Россия в полной мере и незамедлительно использует свое влияние на сепаратистов в этом отношении. Соглашение, достигнутое на сегодняшней Трехсторонней контактной группе о возобновлении обязательств по прекращению огня на праздничный период, является необходимым шагом, притом, что немедленная сдержанность остается императивной", - говорится в коммюнике.

      В нем выражается мнение, что вывод российского контингента из Совместного центра по контролю и координации также имеет серьезные негативные последствия для поддержания прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения. В Брюсселе ожидают, что обе стороны примут все необходимые меры, чтобы СЦКК мог возобновить свою роль в решении проблем безопасности на местах.

      "Европейский союз продолжает поддерживать осуществляемые дипломатические усилия по полному осуществлению минских соглашений в качестве основы устойчивого политического урегулирования конфликта на востоке Украины, уважающего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил представитель ЕВС.

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