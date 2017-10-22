Начальник Харьковской облполиции не исключает, что статус второго участника смертельного ДТП в центре Харькова может быть изменен

По делу о смертельном ДТП, произошедшем вечером 18 октября в центре Харькова, назначен ряд экспертиз, на основании которых следствие сможет определить степень виновности всех участников аварии, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"Это касается также второго водителя, который был за рулем Volkswagen, роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен" - сказал О.Бех на брифинге в субботу.

По его словам, результаты одной из основных - автотехнической экспертизы будут не ранее, чем через 10 дней.

Он отметил, что результаты экспертиз, которые выявили опиаты в организме подозреваемой в ДТП водителя Lexus Елены Зайцевой, не повлияют на квалификацию дела.

"Указанный факт лишь отягчает ответственность. Переквалификации статьи не будет. Единственное, что будет уточнено подозрение", - сказал О.Бех.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Вечером 20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.