Около 150 человек приняли участие в субботнем вече у здания Рады на улице Грушевского

Около 150 человек приняли участие в вече, организованном 21 октября на проезжей части улицы Грушевского у здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", со сцены, которая размещена на проезжей части ул. Грушевского в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. При этом установленная в первый день акции протеста сцена на пл.Конституции сохранена, однако на ней отсутствует акустика.

Человек, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана" зачитал требования к президенту Украины Петру Порошенко: в течение 5 рабочих дней, с понедельника, внести в парламент законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде. При этом он отметил, что если требования не будут выполнены, то протестующие "покажут на что способны. "Не принуждайте Петр Алексеевич, помните о Румынии, о Николае Чаушеску", - сказал он.

На акции у Верховной Рады присутствует народный депутат Юрий Деревянко, ожидается прибытие лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

На здание парламента митингующие направили проектор, по которому транслируют слайды с изображением М.Саакашвили, а также его "Плана спасения Украины".

Правоохранители перенесли кордон, который ранее находился на пересечении улиц Грушевского и Садовой, ближе к палаточному лагерю, на пересечение улиц Грушевского и Шелковичной. Второй их кордон находится на улице Грушевского, в районе гостиницы "Киев".

Правоохранители пропускают на территорию палаточного городка всех желающих, досматривая только личные вещи некоторых из них.