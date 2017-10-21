События

18:49 21.10.2017

Около 150 человек приняли участие в субботнем вече у здания Рады на улице Грушевского

Около 150 человек приняли участие в вече, организованном 21 октября на проезжей части улицы Грушевского у здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", со сцены, которая размещена на проезжей части ул. Грушевского в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. При этом установленная в первый день акции протеста сцена на пл.Конституции сохранена, однако на ней отсутствует акустика.

Человек, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана" зачитал требования к президенту Украины Петру Порошенко: в течение 5 рабочих дней, с понедельника, внести в парламент законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде. При этом он отметил, что если требования не будут выполнены, то протестующие "покажут на что способны. "Не принуждайте Петр Алексеевич, помните о Румынии, о Николае Чаушеску", - сказал он.

На акции у Верховной Рады присутствует народный депутат Юрий Деревянко, ожидается прибытие лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

На здание парламента митингующие направили проектор, по которому транслируют слайды с изображением М.Саакашвили, а также его "Плана спасения Украины".

Правоохранители перенесли кордон, который ранее находился на пересечении улиц Грушевского и Садовой, ближе к палаточному лагерю, на пересечение улиц Грушевского и Шелковичной. Второй их кордон находится на улице Грушевского, в районе гостиницы "Киев".

Правоохранители пропускают на территорию палаточного городка всех желающих, досматривая только личные вещи некоторых из них.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На проезжей части у здания Рады в палатках будут размещаться военные, гражданским предложили перейти в Мариинский парк

Мужчина пытался пронести под Раду винтовку, пистолет и нож – МВД

Соболев заявляет об обысках у пяти участников митинга под Радой

Около 150 человек остаются под Радой, палаточный городок пока сворачивать не намерены

Полиция называет ситуацию под Радой контролируемой

Обстановка у Рады спокойная, улица Грушевского по-прежнему перекрыта

Рух Саакашвили решил продолжать акцию под Радой, остальные участники продолжат борьбу другими методами

Обстановка в палаточном городке у Рады спокойная, никто не задержан

Активистов у здания Рады стало больше, обстановка спокойная

В акции под Радой принимают участие около 700 человек – МВД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве руководителя добровольческого движения ОУН доставят в полицию в связи со стрельбой у станции метро

Фестиваль короткого метра "Молодость. Пролог – 47" стартовал в Киеве

Раскрываемость преступлений в Украине увеличилась на 25,6%

Украинцам не рекомендуют ездить в Мадагаскар из-за вспышки чумы

Почти 3 тыс камер видеонаблюдения установят в ближайшее время в Киеве, обещает мэр

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Харьковской области

Похищенный накануне возле киевского детсада младенец уже передан родителям

Экс-стажеру в Запорожской ОГА вручено подозрение по делу о хищении средств

СБУ опровергает причастность к спецслужбе второго участника смертельного ДТП в Харькове

Младенца похитила семейная пара, потерявшая своего новорожденного ребенка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА