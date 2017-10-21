Фестиваль короткого метра "Молодость. Пролог – 47" стартовал в Киеве

Фестиваль короткометражных фильмов "Пролог" в рамках 47 Киевского международного кинофестиваля "Молодость" открылся украинским фильмом "Мир вашему дому!".

Генеральный директор "Молодости" Андрей Халпахчи на пресс-конференции в субботу в Киеве сказал: "Много лет было очень трудно, поскольку было очень ограниченым количество украинских фильмов, я уже не говорю о качестве. Каждый фестиваль в стране, тем более международный, должен отзеркаливать и пропагандировать свою собственную киноиндустрию. За все эти годы не очень часто нам удавалось открываться украинским фильмом… Цель кинофестиваля пропагандировать украинское кино, и я счастлив, что этот фильм у нас на открытии".

По словам А.Халпахчи, фильм, открывающий любой фестиваль, и "Молодость. Пролог – 47" не является исключением, "должен быть понятным для той аудитории, которая приходит".

"Это, без сомнения, успех украинского кино. Я надеюсь, что… мы привлечем зрителя, и он придет в кинотеатр, поскольку какие бы ни были награды на Канском и на других фестивалях, самый главный показатель успеха фильма – это бокс-офис (кассовые сборы – ИФ) и бокс-офис в собственной стране", - отметил А.Халпахчи

Фильм снят по пьесе Григория Горина (режиссер Владимир Лерт), которая базируется на произведении Шолом-Алейхема "Тевье-молочник". Съемки фильма начались в августе 2013 года.

Церемония открытия "Молодость. Пролог-47" проходит в Национальной опере Украины в субботу. Фестиваль короткого метра продлится два дня.

В программе фестиваля фильмы молодых украинских режиссеров, а также их коллег из Франции, Литвы, США, Швейцарии, а также отреставрированная копия фильма известного польского режиссера Анджея Вайды "Человек из железа".

Центральной площадкой фестиваля короткого метра традиционно остается кинотеатр "Киев" в столице Украины.

Как ранее сообщалось, Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который традиционно проходил осенью, становится весенним, очередной 47-й пройдет 27 мая – 3 июня 2018 года, а в октябре пройдет марафон короткометражных фильмов.

"Мы решили провести все-таки национальный конкурс "короткого метра". Мы получили очень много фильмов, много заявок, и молодые режиссеры ждали этого события на очередном фестивале "Молодость" в октябре", - пояснил А.Халпахчи, отметив, что к 47-му фестивалю в мае будет подготовлена "полноценная национальная программа" короткометражных фильмов.