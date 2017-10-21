События

17:31 21.10.2017

Раскрываемость преступлений в Украине увеличилась на 25,6%

Раскрываемость преступлений в Украине увеличилась на 25,6%

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по результатам работы полиции за 9 месяцев 2017 года раскрываемость преступлений увеличилась на 25,6% по сравнению с прошлым годом, сообщает сайт МВД.

"Пришла статистика противодействия преступлениям за 9 месяцев 2017 года - правоохранителям удалось раскрыть больше преступлений на 25,6%. При всех особенностях сегодняшнего времени есть положительная динамика", - сказал А.Аваков.

Министр отметил, что по сравнению с 2016 годом, количество преступлений уменьшилось на 14,5%.

Глава МВД также подчеркнул, что за сентябрь сотрудники полиции раскрыли 21 тыс 552 дела.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Lexus, сбивший людей в Харькове, участвовал в гонках

Аваков после трагедии в Харькове призвал Раду ужесточить ответственность за нарушение ПДД

Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове – Аваков

В МВД называют бредом заявления о якобы подготовке покушения на Лёвочкина

Адвокат Маркива в ходе визита в Украину собрал свидетельства, которые помогут доказать невиновность его подзащитного в итальянском суде

В базах Интерпола Парасюк и украинцы, ранее упомянутые СК России как объявленные в международный розыск, не числятся

Аваков убежден, что Украине удастся вернуть Донбасс

Горбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана"

Суд засекретил решения по делу об убийстве Шеремета по ходатайству следователей

Аваков назвал надуманными обвинения троих чиновников МВД в преступлениях на Майдане

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцам не рекомендуют ездить в Мадагаскар из-за вспышки чумы

Почти 3 тыс камер видеонаблюдения установят в ближайшее время в Киеве, обещает мэр

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Харьковской области

Похищенный накануне возле киевского детсада младенец уже передан родителям

На проезжей части у здания Рады в палатках будут размещаться военные, гражданским предложили перейти в Мариинский парк

Экс-стажеру в Запорожской ОГА вручено подозрение по делу о хищении средств

СБУ опровергает причастность к спецслужбе второго участника смертельного ДТП в Харькове

Младенца похитила семейная пара, потерявшая своего новорожденного ребенка

Похитительница ребёнка задержана, девочку обследуют медики

В Украину в ближайшие сутки начнет поступать более прохладный воздух

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА