Раскрываемость преступлений в Украине увеличилась на 25,6%

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по результатам работы полиции за 9 месяцев 2017 года раскрываемость преступлений увеличилась на 25,6% по сравнению с прошлым годом, сообщает сайт МВД.

"Пришла статистика противодействия преступлениям за 9 месяцев 2017 года - правоохранителям удалось раскрыть больше преступлений на 25,6%. При всех особенностях сегодняшнего времени есть положительная динамика", - сказал А.Аваков.

Министр отметил, что по сравнению с 2016 годом, количество преступлений уменьшилось на 14,5%.

Глава МВД также подчеркнул, что за сентябрь сотрудники полиции раскрыли 21 тыс 552 дела.