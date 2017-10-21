События

16:50 21.10.2017

Украинцам не рекомендуют ездить в Мадагаскар из-за вспышки чумы

Украинцам не рекомендуют ездить в Мадагаскар из-за вспышки чумы

 Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины не рекомендует гражданам Украины совершать поездки в Мадагаскар из-за эпидемии чумы.

"Рекомендуем украинцам воздержаться от поездки в Мадагаскар из-за вспышки эпидемии чумы. Консул +2781480670", - сказано в сообщении Департамента консульской службы МИД на странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Как сообщали иностранные СМИ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за вспышки легочной чумы на острове Мадагаскар умерли уже 94 человека. С 1 августа по 20 октября 2017 года на Мадагаскаре зарегистрировано 1 тыс. 153 случая подозрения на чуму, из них 300 - подтверждены лабораторными тестами.

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Интерфакс-Украина
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