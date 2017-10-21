Почти 3 тыс камер видеонаблюдения установят в ближайшее время в Киеве, обещает мэр

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил сотрудников Национальной полиции, благодаря которым удалось менее чем за сутки найти и задержать похитителей ребенка, и пообещал установку в столице в ближайшее время еще почти 3 тысячи камер видеонаблюдения.

"Такой оперативный и эффективный результат еще раз доказывает правильность наших действий по воплощению в нашем городе программы "Безопасная столица". Уже почти 5 тыс камер видеонаблюдения с распознаванием лица установлены в учреждениях и общественных местах Киева. Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре. И правоохранительные органы используют ее", - цитирует В.Кличко его пресс-служба.

Мэр заверил, что в ближайшее время будет установлено еще почти 3 тысячи камер видеонаблюдения. "Мы продолжим устанавливать видеокамеры - в ближайшее время появится еще почти 3 тыс новых камер, которые будут работать на безопасность в столице", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Оболонском районе Киева в пятницу вечером был похищен младенец, оставленный в коляске возле детского садика, пока его отец ходил забирать старшую дочь.

Правоохранители обнаружили ребенка в селе Новоселки (Вышгородский район Киевской области). Задержана подозреваемая - женщина 1997 года рождения.