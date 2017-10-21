События

14:45 21.10.2017

Похищенный накануне возле киевского детсада младенец уже передан родителям

Похищенный накануне возле киевского детсада младенец уже передан родителям

Двухмесячная девочка, похищенная накануне вечером возле детского садика в Оболонском районе Киева и найденная в субботу днем возле Вышгорода, уже передана родителям, похитительница задержана, сообщил начальник главного управления Национальной полиции Украины в г.Киеве Андрей Крищенко.

"В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что эта женщина приобрела детские вещи, подгузники, детское питание. Направление поисков сместилось в Киевскую область… Было установлено место пребывания этой женщины, ее сообщника. Они, кстати, 1997 год рождения. Он был задержан и сразу предоставил некоторые свидетельства, и приблизительно час назад на… промзоне была задержана эта женщина, был найден ребенок. Доктора его осмотрели. На данный момент могу сказать, что ребенку ничего не угрожает – он не пострадал. Ребенок уже передан родителям", - сказал А.Крищенко на брифинге в Киеве в субботу.

По его словам, предыдущую ночь младенец провел в вагончике на пилораме в с.Новоселки возле Вышгорода, где работал сожитель похитительницы.

А.Крищенко проинформировал, что в данный момент женщина задержана, ее сожителю также будет предъявлено обвинение в зависимости от обстоятельств уголовного дела.

Он также сообщил, что одна из версий похитительницы – что пара месяц назад потеряла ребенка.

"Выбросили ребенка на мусорник. Мы еще будем выяснять все эти события, так как полиция Киева не зафиксировала нахождение трупов младенцев на мусорнике, поэтому будем выяснять. Она покажет, куда она выкинула (тело своего ребенка - ИФ)", - рассказал начальник полиции Киева.

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Интерфакс-Украина
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