На проезжей части у здания Рады в палатках будут размещаться военные, гражданским предложили перейти в Мариинский парк

Участники акции "За большую политическую реформу" решили сделать два палаточных лагеря у здания Верховной Рады: военный и гражданский.

"Военные делают военный лагерь: закрытый, с дисциплиной и охраной, расположенный в том месте, где нет хорошего угла для снайперского прицела. Вот эта территория для этого наилучшая (на проезжей части улицы Грушевского – ИФ). Гражданским мы предлагаем размещаться в парке, как предлагает Национальная полиция", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат, один из активных участников акции Егор Соболев (фракция "Самопомич").

Он отметил, что на улице Грущевского участники акции также будут общаться. "Здесь остается место для общения, встреч, дискуссий", - сказал Е.Соболев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пл Конституции и на ул Грушевского у здания Рады в настоящее время находится более 200 человек..

На проезжей части остается более 20 палаток, в Мариинском парке – несколько больше. Участок дороги по-прежнему перекрыт. Охраняют территорию со стороны улиц Липская и Шелковичная сотрудники Нацгвардии и полиции. Всех, кто проходит через территорию лагеря, правоохранители просят показать сумки, а также уточняют, нет ли запрещенных предметов.

Участники акции в палаточном городке занимаются также вязанием маскировочной сетки для АТО.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и Национальный корпус. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

19 ноября общественная организация "Реанимационный пакет реформ", "Центр противодействия коррупции", "Гражданская платформа", "ДемАльянс", "Самопомич" и другие заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка под Радой. В то же время, "Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение продолжать акцию под Верховной Радой. В палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко.

Полиция призвала митингующих убрать палатки с проезжей части.